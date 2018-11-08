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В Ростове на центральных улицах запретят стоянку транспорта

В Ростове на центральных улицах запретят стоянку транспорта
В Ростове-на-Дону на центральных улицах запретят остановку транспорта. Нововведения начнут действовать с 1 декабря. Информацию об этом сообщили в администрации города.

Парковаться нельзя будет на западной стороне переулка Университетского на территории от улицы Суворова до дома № 54 по переулку Университетскому. Автомобилистам запретят стоянку на восточной стороне Университетского от дома № 93 в этом переулке до улицы Суворова. Кроме того, водители не смогут останавливаться от дома № 52 до № 54 в Университетском.

Стоянку ограничат и по западной стороне Университетского от дома № 93 до Суворова. Здесь нельзя будет останавливаться с 8 до 20 часов в будние дни.

Отмечается, что водители не смогут оставить авто по адресу: Привокзальная площадь, 6а.

Таким образом власти города хотят повысить безопасность движения и увеличить пропускную способность транспортной сети.

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