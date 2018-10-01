В Ростове местный житель украл из магазина духи на 12 тыс. руб.



В Ростове молодой человек украл из магазина парфюмерии дорогостоящие духи.



26-летний местный житель вошёл в одну из торговых точек Ворошиловского района города. Воспользовавшись тем, что консультант ненадолго отвлёкся, он взял с витрины несколько флаконов. Спрятав товар, ростовчанин незаметно покинул магазин.



Когда продавцы обнаружили пропажу, обратились в полицию. Сотрудники подсчитали, что ущерб от кражи составил 12 тыс. руб.



Подозреваемого в краже задержали 2 октября. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.