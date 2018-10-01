Авторизация

Регистрация


  • USD 65.42
  • EUR 75.74
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове местный житель украл из магазина духи на 12 тыс. руб.

В Ростове местный житель украл из магазина духи на 12 тыс. руб.
В Ростове молодой человек украл из магазина парфюмерии дорогостоящие духи.

26-летний местный житель вошёл в одну из торговых точек Ворошиловского района города. Воспользовавшись тем, что консультант ненадолго отвлёкся, он взял с витрины несколько флаконов. Спрятав товар, ростовчанин незаметно покинул магазин.

Когда продавцы обнаружили пропажу, обратились в полицию. Сотрудники подсчитали, что ущерб от кражи составил 12 тыс. руб.

Подозреваемого в краже задержали 2 октября. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.