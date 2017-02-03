В Ростове ищут хозяина для трехлапой собаки





Рыжую Джульетту нельзя назвать инвалидом - у собак нет такого понятия. В отличие от людей, они не чувствуют себя неполноценными. Конечно, если рядом с ними есть заботливый хозяин. Тогда собака ничем не будет отличаться от своих здоровых собратьев - она будет такой же активной, преданной и любящей.



Джульетте около пяти лет. Отсутствие лапы не помеха для нее: она прекрасно играет и бегает, словно маленький рыжий ураган.



Джульетта осталась без задней лапы после того, как ее сбил автобус. Нашлись неравнодушные люди, которые смогли позаботиться о собаке и пристроить ее. Но потом её вернули обратно. Все эти переживания и потрясения не пошли на пользу здоровью Джульетты - у нее начались проблемы с единственной задней лапой.

- Поставили онкологию под вопросом, речь даже шла об ампутации,- рассказала Rostov.ru зоозащитник, администратор группы «Добрые руки» Ольга Собко.- Но решили показать Джульетту другим специалистам, они сказали, что нужно наблюдать, делать перевязки и проводить поддерживающую терапию.







В настоящее время собака находится на платной передержке. Но ей нужен постоянный дом и заботливые хозяева.

- Люди, которые захотят забрать Джулю к себе могут быть уверены, что в случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем собаки в будущем, мы поможем и окажем всяческую помощь, - говорит Ольга Собко. - Просто Джульетте очень нужен дом и хозяева, собаки живущие на передержках это как дети в детских домах. Их кормят, дают необходимое, но каждому живому существу нужна любовь и внимание. Джуля стерилизована, привита и регулярно обрабатывается от паразитов.



Всех, кого заинтересовала судьба Джульетты, могут связаться с хозяйкой передержки Ниной по телефону 89185020548.