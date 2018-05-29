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В Ростов на время ЧМ привезут письменный стол Шолохова

В Ростов на время ЧМ привезут письменный стол Шолохова
Рабочий стол Михаила Шолохова в усадьбе.
Письменный стол знаменитого донского писателя Михаила Шолохова привезут в Ростов. Предмет мебели, на котором он писал свои знаменитые произведения, выставят в Шолохов-Центре. Об этом во время фестиваля «Шолоховская весна» сообщил министр культуры Ростовской области Владимир Бабин.
- Во время чемпионата мира по футболу из Шолоховского музея-заповедника в Ростов привезут письменный стол и другие личные вещи писателя, - сказал Владимир Бабин. – Предметы будут выставлены в экспозиции Шолохов-Центра.

Добавим, что в усадьбе Шолохова в станице Вёшенской - несколько рабочих кабинетов, в каждом из которых есть стол. Ещё один находится в доме, где писатель жил с семьёй до строительства особняка. В этом доме писатель продолжил работу над романом «Тихий Дон», начатую в станице Каргинской, здесь была написана основная часть романа. Какой именно письменный стол представят в Ростове, пока не известно.
В Ростов на время ЧМ привезут письменный стол Шолохова
Письменный стол в старом доме писателя.

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