В новогоднюю ночь в Ростовской области родился 131 малыш



В новогоднюю ночь в Ростовской области родился 131 малыш. Об этом сообщает правительство Ростовской области.



За весь 2017 год в донском крае родилось более 40 тысяч детей. Из них – 262 двойни и три тройни.



Кроме того, семейные пары, страдающие бесплодием, все чаще прибегают к технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Она заключается в том, что яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют в пробирке, после чего эмбрион переносят обратно в организм будущей мамочки. Всего в прошлом году в области было выполнено более 1200 программ ЭКО.



Стоит отметить, что по сравнению с 2016 годом, количество использования этой технологии оплодотворения увеличилось на 300 случаев.