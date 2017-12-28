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В новогоднюю ночь в Ростовской области родился 131 малыш

В новогоднюю ночь в Ростовской области родился 131 малыш
В новогоднюю ночь в Ростовской области родился 131 малыш. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

За весь 2017 год в донском крае родилось более 40 тысяч детей. Из них – 262 двойни и три тройни.

Кроме того, семейные пары, страдающие бесплодием, все чаще прибегают к технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Она заключается в том, что яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют в пробирке, после чего эмбрион переносят обратно в организм будущей мамочки. Всего в прошлом году в области было выполнено более 1200 программ ЭКО.

Стоит отметить, что по сравнению с 2016 годом, количество использования этой технологии оплодотворения увеличилось на 300 случаев.

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