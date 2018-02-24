В Новочеркасске назначен новый заместитель главы администрации



В Новочеркасске назначен новый заместитель главы администрации. О кадровых изменениях стало известно 26 февраля из сообщения администрации города.



Бывший замглавы администрации Октябрьского района Ростовской области по строительству, ремонту, ЖКХ и транспорту 42-летний Сергей Басакевич 26 февраля занял новый пост.



В 1999 он году закончил Новочеркасский политехнический институт, а уже в 2009-м получил учёную степень кандидата технических наук. В органах местного самоуправления Басакевич трудится с 2010 года. На новой должности он будет заниматься вопросами строительства, архитектуры и городского развития.



Назначение подписал глава администрации города Игорь Зюзин.