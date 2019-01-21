В Новочеркасске после получения взятки в 1 млн рублей задержан первый замглавы





В своём рабочем кабинете сразу после получения взятки задержан первый заместитель главы администрации Новочеркасска Сергей Басакевич.



Сотрудники ФСБ нагрянули к чиновнику в конце дня 22 января, сообщает DonDay Новочеркасск.



По предварительной информации, замглавы получил 1 млн рублей за содействие при определении подрядчика для реконструкции парка в микрорайоне Октябрьском. На работы выделены сотни миллионов бюджетных рублей. Взяткодатель, предположительно, пошёл на сделку со следствием и передал чиновнику меченые купюры. После чего Басакевич был задержан.



В администрации города сообщили, что Сергей Басакевич официально находится на больничном. Однако 22 января он был на рабочем месте и даже принимал участие в заседании депутатской комиссии по вопросам социальной политики.



Сергей Басакевич пришёл на работу в администрацию Новочеркасска по приглашению главы города Игоря Зюзина в феврале 2018 года. До этого он занимал должность заместителя главы Октябрьского сельского района по строительству, ремонту, ЖКХ и транспорту. Сначала его назначили заместителем главы по вопросам строительства, архитектуры и городского развития. Но в октябре 2018 года штатное расписание было изменено, и Басакевич стал первым заместителем главы.