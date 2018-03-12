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В могиле с конем на Станиславского был похоронен ребёнок из знатного рода

В могиле с конем на Станиславского был похоронен ребёнок из знатного рода

В Ростове археологи продолжили исследовать захоронение, во входном колодце которого ранее были обнаружены останки лошади и два чучела телят.

Погребение оказалось уникальным. По словам учёных, оно принадлежало ребёнку из знатного рода. Впервые за время исследования древнего могильника на улице Станиславского в одном погребении было обнаружено такое количество вещей.
- Рядом с останками ребёнка находились восемь различных сосудов - кувшины, миски, курильница, кубышка, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - Там же лежали бусы, подвески, ажурный бронзовый бубенчик, игравший роль украшения.

В могиле с конем на Станиславского был похоронен ребёнок из знатного рода

При этом погребение было ограблено ещё в древности. Вероятно, там находились другие ценные вещи, но грабители их забрали.

Захоронение ещё до конца не изучено. Вполне возможно, что при дальнейшем исследовании, специалистам удастся найти другие уникальные вещи.

Богатое детское захоронение археологи уже находили в районе улице Чехова. Там также среди прочего погребального инвентаря находился железный жезл с колокольчиком на конце.

В могиле с конем на Станиславского был похоронен ребёнок из знатного родаВ могиле с конем на Станиславского был похоронен ребёнок из знатного родаВ могиле с конем на Станиславского был похоронен ребёнок из знатного родаВ могиле с конем на Станиславского был похоронен ребёнок из знатного рода

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