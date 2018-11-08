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В лесах Ростовской области за неделю потерялись четыре человека

В лесах Ростовской области за неделю потерялись четыре человека
В лесах Шолоховского района Ростовской области за неделю потерялись четыре человека. Об этом сообщает поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море.

Первый инцидент случился 6 ноября. В этот день помощь понадобилась двум 63-летним жителям. В лесу хутора Дубровского они увлеклись собиранием грибов и ушли слишком далеко. Людей вывели из чащи прибывшие на место спасатели.

Еще один случай произошел через три дня. 9 ноября 30-летняя женщина с 9-месячным ребенком находились в лесу хутора Антроповского.

Она попыталась добраться до дома через лес. Однако по дороге колеса авто увязли в почве. Женщине и малышу также помогли спасатели.

10 ноября заблудилась 59-летняя жительница станицы Казанской. Она сбилась с пути и не могла выбраться из леса хутора Антиповского. Ее нашли сотрудники Вешенского спасательного подразделения. Они отвезли женщину на знакомую дорогу, где ее встретил родственник.

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