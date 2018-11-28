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В Каменске-Шахтинском инспектор ДПС скрывал 10 миллионов рублей и четыре квартиры

В Каменске-Шахтинском инспектор ДПС скрывал 10 миллионов рублей и четыре квартиры
Прокуратура Каменска-Шахтинского установила, что сотрудник ДПС скрыл два лицевых счёта, открытых на имя жены. На них в общей сложности лежало более 10 миллионов рублей.

Также в справке о доходах он «забыл» указать сведения о четырёх квартирах, которые он сдавал в аренду. Соответственно, получаемые с этого деньги тоже были скрыты.

В связи с сокрытием доходов мужчина был уволен. Теперь он не сможет работать в органах внутренних дел.

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