В Каменске-Шахтинском инспектор ДПС скрывал 10 миллионов рублей и четыре квартиры



Прокуратура Каменска-Шахтинского установила, что сотрудник ДПС скрыл два лицевых счёта, открытых на имя жены. На них в общей сложности лежало более 10 миллионов рублей.



Также в справке о доходах он «забыл» указать сведения о четырёх квартирах, которые он сдавал в аренду. Соответственно, получаемые с этого деньги тоже были скрыты.



В связи с сокрытием доходов мужчина был уволен. Теперь он не сможет работать в органах внутренних дел.