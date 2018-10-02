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В древнем мавзолее в Азове археологи обнаружили языческий жертвенник

В древнем мавзолее в Азове археологи обнаружили языческий жертвенник
В Азове археологи продолжают изучение древнего мавзолея, обнаруженного на улице Ленина.

3 октября во время раскопок учёные обнаружили на его территории языческий жертвенник.
- На него, между остатками каменной кладки, были уложены часть туши и деревянная доска, а рядом находился, предположительно, мусульманский мавзолей, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея Андрей Масловский. - Мы встретили интересное сочетание различных объектов в пределах маленького участка.

Рядом с жертвенником специалисты расчистили погребение 14-го века. Оно принадлежало старому воину. Как установили специалисты, у покойного было сильно деформировано левое бедро. Учёные считают, что это следствие травмы, полученной при падении с коня.

Когда раскопки на этом участке будут завершены, участники экспедиции смогут объединить полученные данные и сделать общее представление о древнем склепе. Как сообщалось ранее, подобные могильные сооружения предназначались для знатных представителей городской общины.

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