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В донской свинине нашли опасные бактерии

В донской свинине нашли опасные бактерии
Ростовский референтный центр Россельхознадзора во время испытаний выявил опасные бактерии в мясе свинины.

Микробиологи обнаружили в образцах бактерии Listeria monocytogenes. Употребляя в пищу заражённое мясо, человек может заболеть листериозом. Он поражает железы, нервную систему и органы пищеварения. Основными симптомами болезни являются высокая температура, головная боль, тошнота, боль в мышцах.

Животные, чьё мясо было взято на проверку, скорее всего, заразились бактерией через корм.

Информация о выявлении нарушений направлена в Управление Россельхознадзора по Ростовской области. Там в скором времени должны принять решение в отношении недоброкачественной продукции.

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