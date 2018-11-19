В донской свинине нашли опасные бактерии



Ростовский референтный центр Россельхознадзора во время испытаний выявил опасные бактерии в мясе свинины.



Микробиологи обнаружили в образцах бактерии Listeria monocytogenes. Употребляя в пищу заражённое мясо, человек может заболеть листериозом. Он поражает железы, нервную систему и органы пищеварения. Основными симптомами болезни являются высокая температура, головная боль, тошнота, боль в мышцах.



Животные, чьё мясо было взято на проверку, скорее всего, заразились бактерией через корм.



Информация о выявлении нарушений направлена в Управление Россельхознадзора по Ростовской области. Там в скором времени должны принять решение в отношении недоброкачественной продукции.