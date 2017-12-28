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В донской столице впервые прошел парад Снегурочек

В донской столице впервые прошел парад Снегурочек
В донской столице впервые прошел парад Снегурочек. Шествие ростовчанок состоялось 29 декабря в честь открытия главной елки в парке имени Горького.

Колонна из 50 красавиц, возглавляемая отрядом барабанщиц, прошла от центра «Победа», далее проследовала мимо здания администрации города и закончила свое шествие около главной городской красавицы елки. В парке имени Горького собрались более полутора тысяч ростовчан и гостей города, чтобы поучаствовать в новогоднем мероприятии.

В рамках развлекательной программы был разыгран главный приз парада – телевизор. Он достался одной из снежных красавиц.

Праздник получился по-настоящему новогодним – с песнями, танцами, викторинами и пиротехническим лазерным шоу.

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