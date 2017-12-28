В донской столице впервые прошел парад Снегурочек



В донской столице впервые прошел парад Снегурочек. Шествие ростовчанок состоялось 29 декабря в честь открытия главной елки в парке имени Горького.



Колонна из 50 красавиц, возглавляемая отрядом барабанщиц, прошла от центра «Победа», далее проследовала мимо здания администрации города и закончила свое шествие около главной городской красавицы елки. В парке имени Горького собрались более полутора тысяч ростовчан и гостей города, чтобы поучаствовать в новогоднем мероприятии.



В рамках развлекательной программы был разыгран главный приз парада – телевизор. Он достался одной из снежных красавиц.



Праздник получился по-настоящему новогодним – с песнями, танцами, викторинами и пиротехническим лазерным шоу.