В донской столице торжественно вручили ключи дольщикам ЖК «Гвардейский-2»



В донской столице торжественно вручили ключи дольщикам ЖК «Гвардейский-2». 15 июля официально открыли новый жилой комплекс в Гвардейском переулке. На торжественном мероприятии присутствовали мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, гендиректор строительной компании «СК 10» Юрий Тараскин и исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района Ростова Владимир Островский.



Глава администрации донской столицы передал ключи десяти дольщикам нового жилого комплекса и вместе с генеральным директором «СК 10» официально открыл ЖК «Гвардейский-2», перерезав символическую ленту рядом со сданным 26-этажным домом.



Во время мероприятия для гостей – будущих жильцов и просто случайных прохожих - выступала музыкальная группа «Френч». Детей на празднике развлекали аниматоры в игровых зонах.



До церемонии открытия ЖК «Гвардейский-2» генеральный директор компании-застройщика прошелся с мэром донской столицы и показал градоначальнику Ростова территорию жилого комплекса. Виталий Кушнарев отметил высокое качество выполненной работы на объекте и упомянул об интересных особенностях проекта.



- Мы осмотрели парковки, детские площадки и игровые зоны, - сообщил глава администрации города. – Меня радует, что на территории жилого комплекса так много растительности: зеленая трава, кустарники и цветы. Мне также понравилось, что для каждой квартиры предусмотрены рамки для кондиционеров. С такими устройствами фасад здания не потеряет свою красоту.



Территория ЖК «Гвардейский-2» будет удобна для жизни не только взрослых, но и детей. Для ребят установили четыре игровые зоны и оборудовали детские площадки под крышей для того, чтобы дождь не мешал юным ростовчанам весело проводить время. Взрослые смогут в любое время зайти в Интернет, подключившись к бесплатному Wi-Fi на территории жилого комплекса.



Жильцы ЖК «Гвардейский» не будут забивать себе голову вопросами о том, куда поставить автомобиль. Для транспорта на территории комплекса предусмотрено 330 парковочных мест. Желающие заняться спортом смогут поиграть в настольный теннис на специальных столах или погонять мяч по футбольному полю.



- Мы вложили в наш проект много сил и средств, - рассказал Юрий Тараскин. – Думаю, у нас получилось создать новый стандарт благоустройства. Для того чтобы сохранить жилой комплекс в хорошем состоянии, на его территории будет работать наша собственная управляющая компания.



Напомним, «СК 10» весной 2013 года купила территорию бывшего Кожевенного завода, который располагался в переулке Гвардейском. Там компания начала строительство нового жилого комплекса. 15 июля 2017 года был сдан первый дом в ЖК «Гвардейский-2». Второе здание планируют ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2018 года.