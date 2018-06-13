В Батайске при раскопках нашли останки маленькой девочки



Во время раскопок в Батайске поисковики обнаружили останки маленькой девочки.



В поисковом отряде «Миус-фронт» рассказали, что даже после освобождения от немецкой оккупации в Ростове и Батайске продолжали погибать мирные жители. Немецкая авиация ежедневно беспощадно бомбила донские города, убивая женщин, детей, стариков.



Так, работая в старой части Батайска, поисковики из отряда «Скиф» нашли останки девочки.

- В захоронении, где, по свидетельствам старожилов, должен был находиться погибший от попадания осколка красноармеец, были обнаружены останки ребёнка, - рассказали в поисковом отряде. - Он лежал прямо рядом с бойцом. Поисковики провели подворовой опрос, и оказалось, что вместе с солдатом от взрыва авиабомбы погибла девочка.



Личность девочки, как и имя солдата, ещё предстоит установить поисковикам. А пока же работы по выявлению захоронений погибших в годы войны в старой части Батайска продолжаются.







Как рассказал руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков, на территории Батайска и Ростова до сих пор находятся сотни безымянных могил. Их очень много в частном секторе, где у поисковиков нет возможности проводить раскопки. Тем не менее они продолжают работу в этом направлении, опрашивая старожилов, устанавливая такие места.

- Пока ещё живы те, кто помнит страшные события войны, нам необходимо провести эту работу и восстановить сведения, которые помогут нам установить имена погибших, - добавил Андрей Кудряков.