В августе в Ростове изменятся маршруты общественного транспорта





В августе в маршрутной сети Ростова произойдут глобальные изменения. Будут открыты новые маршруты, изменятся схемы существующих, а другие и вовсе исчезнут, сообщает Ростовский городской транспорт.



Пока неизвестна планируемая вместимость и количество единиц на каждом маршруте. Сообщается, что во всём подвижном составе будет работать безналичная система оплаты.



Новые маршруты



Так, появятся новые маршруты № 2а ЖК «Измаильский парк» – Центральный рынок. Он будет проходить через переулок Измаильский, улицу Тибетскую, переулок Дунайский, переулок Рубиновый, проспект М. Нагибина, площадь Гагарина, проспект Ворошиловский.



Новый маршрут № 6а «Областная больница – Центральный рынок» будет ходить по схеме нынешнего маршрута № 6.



Маршрут № 8 ГПЗ-10 - ТЦ «МЕГА МАГ» проследует через улицы Малиновского, Всесоюзную, Портовую, проспект Стачки, Московскую, переулок Островского, проспект Буденновский, Московскую, проспект Ворошиловский.



По центру города начнёт курсировать новый маршрут № 12. Его схема выглядит следующим образом: Центральный рынок – улица Темерницкая – проспект Буденновский – улица Текучева –переулок Майкопский – улица Текучева – переулок Приволжский – улица Варфоломеева – проспект Буденновский – улица Станиславского (западный разворот) – переулок Островского – улица Темерницкая – Центральный рынок.



11-МТ маршрут «Институт Сервиса – улица Береговая», переименуют в № 13.



Новый маршрут № 50 будет ходить по схеме 58-МТ: Лендворец, проспект Сиверса, проспект Буденновский, далее через улицы Целиноградскую, Стадионную, Шеболдаева, Нансена, Менжинского, Курчатова, Днепропетровскую, 26 Июня, переулок Туапсинский, улицы Туполева, Днепропетровской – филиал часового завода. Однако транспорт будет двигаться по улице Нансена вместо Ленина.



Вводится маршрут № 52. Он будет ходить от площади Чкалова, через переулок Сальский, улицу Казахскую, переулок Беломорский, улицу Киргизскую, Троллейбусную, Менжинского, проспект Сельмаш, проспект Шолохова, Красноармейскую, Привокзальную площадь, Красноармейскую, проспект Шолохова, проспект Сельмаш, 1–ую Конную Армию, улицу Веры Пановой, Менжинского, Троллейбусную, Киргизскую, площадь Чкалова.



Новый маршрут № 56 соединит Западный и Северный микрорайоны. Схема его движения будет выглядеть следующим образом: Вертолетное поле – улица 2–я Краснодарская – Малиновского –Доватора –Зоологическая – переулок Дальний – Ленина – площадь Полка Народного ополчения –Ларина – проспект Нагибина – Нариманова – переулок Ольховский – проспект Космонавтов – проспект Королева – Армянская – Лелюшенко – Миронова – Лелюшенко – Думенко, 15 –Лелюшенко – Армянская – проспект Королева – проспект Космонавтов – Плиева – проспект Нагибина – Ларина – переулок Ашхабадский – Ленина – переулок Дальний – Зоологическая –Доватора – Малиновского – 2–я Краснодарская – Вертолетное поле.



Маршрут № 60а от центрального рынка проследует по проспекту Буденновскому, улице Текучева, переулке Гвардейскому, улице Зенитчиков, улице Самойловской, улице Пестеля, улице Бондаренко, далее по улицам Муравьева, Самойловской, Зенитчиков, переулке Гвардейскому, Варфоломеева, проспекту Буденновскому и вернётся на центральный рынок.



Схема маршрута № 62 будет выглядеть следующим образом: Соловьиная роща – улицы Шаповалова – Алейникова – Лесная – Литовская – Доватора – Зоологическая – Курская –Футбольная – Зоологическая – Нансена – Шеболдаева – Стадионная – проспект Буденновский – Береговая – Богатяновский спуск – улица Красных Зорь – 7–го Февраля – Станиславского – проспект Театральный – площадь Театральная – Советская – площадь К. Маркса – 1–ая Майская –Верхненольная – Советская – площадь Театральная – проспект Театральный – Социалистическая – Богатяновский спуск – Береговая – проспект Буденновский – Целиноградская – Стадионная –Шеболдаева – Нансена – Зоологическая – Футбольная – Курская – Тамбовская – Полярная – Зоологическая – Доватора – Алейникова – Шаповалова – Соловьиная роща.



Вводится также маршрут № 65а «Институт сервиса - ТРК «МЕГАМАГ». Он будет пролегать через улицу Орбитальную, проспект Космонавтов, улицу Плиева, проспект Нагибина, проспект Ворошиловский, Ворошиловский мост.



Маршрут № 66 будет выглядеть следующим образом: улица Горсоветская (через улицы Вяземцева, Школьную, Буйнакскую, 38–ю Линию, В. Черевичкина) / (В. Черевичкина, 40–ую Линию, Рябышева) – площадь Толстого – площадь Свободы – площадь К. Маркса – улица 1–ая Майская – Верхненольная – Театральная площадь – проспект Театральный – Нансена – М. Нагибина – переулок Ольховский / улица Плиева – проспект Космонавтов – Волкова – (улица Добровольского – бульвар Комарова) / улица Добровольского – проспект Королева – Королева, 4.



Новый маршрут 67а соединит микрорайон Левенцовский и Сельмаш. Путь будет пролегать через улицы Еременко, Зорге, проспект Стачки, проспект Сиверса, Привокзальную площадь, Красноармейскую, проспект Театральный, проспект Шолохова (через проспект Мира, улицы Металлургическую, Образцовую, Пановой) / проспект Сельмаш – Сельмаш.



Номер поменяет маршрут № 71-МТ. Он будет ходить по схеме 71-го также с улицы Темерницкой.



Маршрут № 76 свяжет Гребной канал и Рабочий городок. Транспорт по этому маршруту будет ходить через улицу Левобережную, Ворошиловский мост, проспект Ворошиловский, улицу Текучева, проспект Буденновский, Рабочий городок.



Новый маршрут № 81 соединит Сельмаш и микрорайон Суворовский. Транспорт будет ходить по схеме: Сельмаш – улица Менжинского, Ленина, проспект Нагибина, переулок Ольховский / улица Плиева – проспект Космонавтов – Волкова - Добровольского – проспект Королёва – Особенная –Зрелищная – Вавилова – Сосновая – Петренко – мкр. Суворовский.



Добраться от главного ЖД вокзала до Александровки можно будет по маршруту № 82. Он пойдёт по схеме: главный ЖД вокзал – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова – улица Щаденко – улица Щедрина – улица Вересаева – проспект 40–летия Победы – Александровка.



До нового музея «Россия – моя история» будет ходит от главного ЖД вокзала будет ходить маршрут № 88. Его схема будет выглядеть следующим образом: ЖД Вокзал – улица Большая Садовая – Советская – площадь К. Маркса – улица 20–я Линия – проспект Шолохова – музей «Россия – моя история».



Из ЖК «Платовский» можно будет уехать на маршруте № 92 до Центрального рынка. Схема движения будет следующей: ЖК «Платовский» – Ростовское море – улица Орская – улица Каскадная – переулок Днепровский – улица Вятская – улица Штахановского – улица Армянская – проспект Королева – проспект Космонавтов – улица Плиева – проспект М.Нагибина –проспект Ворошиловский – Центральный Рынок.



Изменяются маршруты



В соответствии с новой схемой, изменяются маршруты некоторых автобусов. Так, автобус № 6 «Центральный рынок – Областная больница» не будет заезжать на улицу Футбольную, это будет делать новый маршрут № 6а.



Маршрут № 10 «мкр. Суворовский – 20–я Горбольница» будет продлен до Западного по схеме нынешнего маршрута №10а.



Маршрут № 17 продлевается до ЖК «Соловьиная роща» по схеме: «Соловьиная роща» – улицы Шаповалова – Алейникова – Леснная – Доватора – Змиевский проезд – Зоологическая – переулок Дальний – Ленина – Менжинского – Сельмаш.



Маршрут № 18 от микрорайона Суворовский продлят до площади К. Маркса.



Схема маршрута № 28 «пр. Сельмаш – с/т «Виноградарь» изменится следующим образом: пр. Сельмаш – улица Менжинского – улица Троллейбусная – улица 50 Лет РСМ – Вятская – Орская – с/т «Виноградарь» – Орская – Вятская – 50–летия РСМ – Троллейбусная – Менжинского – проспект Сельмаш.



Маршруты № 35 и № 42 ЖК «Платовский» – Центральный рынок будут продлены до ЖК «Платовский».



Маршрут № 41 ЖК «Европейский» (мкр. «Три Сквера») – Центральный рынок снова будет следовать по улице Батуринской.



Маршрут № 63 «Институт сервиса – Александровка» будет продлен по улице Российской и Вересаева в посёлок Александровка.



Маршрут № 64 «пос. Каратаево – Центральный рынок» будет продлен от ТЭЦ-2 до посёлка Каратаево.



Маршруты № 69 и № 69а продлят до с/т «Агропром».



По маршруту № 77 «Покровский храм – Центральный рынок» автобусы поедут через дамбу на улицу Борко. Фактически это замена отмененному маршруту № 46.



Маршрутные такси заменят автобусами



Маршрутки заменят автобусами, вместимость которых пока неизвестна. В транспорте будут действовать льготы. Изменения коснуться маршрутов: № 19 «ул. Стартовая – пл. К.Маркса – ул. Стартовая», № 20 «пос. Первомайский – Ц. Рынок», № 25 «ГПЗ–10 – В. Темерник», № 29 «Сельмаш – Институт Сервиса», № 30 «Аквапарк «Осьминожек» – Сельмаш», № 44 «ГПЗ–10 – ТЦ «Меркурий», № 53 «Нахичеванский рынок – пос. Александровка», № 55 «мкр. Левенцовский – пос. Александровка».



Отменяются маршруты



Из городской транспортной сети исчезнут маршруты №№ 4-МТ, 6–МТ,8–МТ, 9, 10а (заменяется маршрутом № 10), 11–МТ (заменяется маршрутом №13), 21–МТ, 34–МТ, 42а, 45–МТ, 46 (см. маршрут № 77), 47–МТ, 52–МТ, 56–МТ (см. маршрут № 56), 58–МТ (см. маршрут № 50), 59–МТ, 63-МТ, 65–МТ, 67–МТ (см. маршрут № 67а), 71–МТ (см. маршрут № 72), 77–МТ, 78–МТ, 79–МТ,

83–МТ, 88–МТ, 90–МТ, 92–МТ, 94–МТ, 95–МТ, 96–МТ, 99–МТ (см. маршрут № 99а).