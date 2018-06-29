Уроженец Ростова разделся на Красной площади, протестуя против пенсионной реформы



Уроженец Ростова Вячеслав Шумский разделся на Красной площади, протестуя против пенсионной реформы. Мирная акция прошла в столице 30 июня.



На фото, которое разлетелось по социалным сетям, молодой человек голый. Его достоинство прикрывает табличка с надписью «Обобрали до трусов».



Напомним, правительство решило повысить возраст выхода на пенсию: до 65 лет - для мужчин (сейчас - 60) и до 63 лет - для женщин (сейчас - 55).