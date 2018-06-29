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Уроженец Ростова разделся на Красной площади, протестуя против пенсионной реформы

Уроженец Ростова разделся на Красной площади, протестуя против пенсионной реформы
Уроженец Ростова Вячеслав Шумский разделся на Красной площади, протестуя против пенсионной реформы. Мирная акция прошла в столице 30 июня.

На фото, которое разлетелось по социалным сетям, молодой человек голый. Его достоинство прикрывает табличка с надписью «Обобрали до трусов».

Напомним, правительство решило повысить возраст выхода на пенсию: до 65 лет - для мужчин (сейчас - 60) и до 63 лет - для женщин (сейчас - 55).

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