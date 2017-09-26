Улицу на Северном в Ростове затопило из-за прорыва водопровода



Улицу на Северном в Ростове затопило из-за прорыва водопровода. Коммунальная авария произошла утром 29 сентября. Вода из трубы хлынула на улицу Немировича-Данченко. Потоки воды текли до площади 2-й Пятилетки.



- Примерно в восемь часов шёл с ребёнком в детсад и увидел затопленную улицу, - рассказал ростовчанин. - На Немировича-Данченко в районе дома № 76/6 люк приподнялся из-за текущей воды почти на пять сантиметров.



Как рассказал местный житель, через полтора часа на место аварии прибыла ремонтная бригада. Рабочие перекрыли воду и починили трубу.



