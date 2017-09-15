Участников штаба Навального задержали в центре Ростова во время празднования Дня города





Пятерых участников штаба оппозиционера Алексея Навального задержали в центре Ростова во время празднования Дня города, 16 сентября.



Около 19 часов к молодым людям, на майках которых была фамилия политика, подошли полицейские. Стражи порядка забрали у активистов паспорта. При этом, по словам представителей штаба, причину задержания сотрудники полиции не назвали.

«Пять волонтеров просто прогуливались по городу в футболках с атрибутикой предвыборной кампании Навального и с воздушными шариками с надписью: «Навальный-2018», - сообщает «ОВД-инфо». - Их остановил пеший патруль полиции, вместе с ними были еще двое людей в гражданской одежде, представившихся сотрудниками уголовного розыска».



Волонтёры обратились в службу собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области, но реакции не последовало. Дозвониться дежурному прокурору не удалось.



Примерно в девять часов вечера участников штаба доставили в отдел полиции № 7 Пролетарского района, где с них попытались взять объяснение. Но молодые люди отказались, сославшись на статью 51 Конституции: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого…». В итоге всех отпустили без протоколов, пообещав вызвать позже для их составления.