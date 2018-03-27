Тёплая и солнечная погода придёт на выходных в Ростов



В субботу и воскресенье в Ростов придёт долгожданное солнце и потепление.



По прогнозам синоптиков, в последний день марта в донской столице воздух прогреется до +9 градусов. С утра в городе ясно, в обед облачно с прояснениями. К вечеру похолодает до +6, а ночью температура опустится до +4.



В воскресенье, 1 апреля, весь день будет солнечно. Днём температура поднимется до +15, к вечеру спадёт до +10. При этом ни в субботу, ни в воскресенье осадков не ожидается. Небольшое ветер 3-5 м/с.



В Ростовской области в эти выходные также ожидается сухая и тёплая погода. На юге региона до +14, на севере до +10.