Таганрожец Фёдор Добронравов приоткрыл завесу тайны нового сезона «Сватов»



Фото: Msk.kp.ru

Уроженец Таганрога актёр Фёдор Добронравов поделился некоторыми деталями нового сезона сериала «Сваты».



Артист рассказал, что в сериале появятся новые герои и сюжетные линии. При этом полюбившиеся персонажи и главный герой останутся прежними. Не изменится и характер картины, она будет такой же смешной и доброй.

– Конечно, Иван Будько останется. Куда же без него, все остаются, – рассказал Фёдор Добронравов изданию Teleprogramma.pro. - Не переживайте, всё будет хорошо. Будут и новые повороты, и новые герои. Но давайте сохраним интригу.



По словам актёра, у него много общего с его героем. Другие участники сериала так же, как и на съёмочной площадке, в жизни поддерживают дружеские отношения. Они созваниваются, интересуются делами друг друга, поздравляют с праздниками.



Напомним, шестой сезон сериала «Сваты» вышел в 2013 году. После обострения отношений с Украиной продолжение киноленты оказалось под угрозой, ведь проект был российско-украинским. Однако летом 2017 года появилась радостная новость: начались съёмки седьмого сезона. Всего планируется отснять 16 серий. На экраны сериал выйдет в марте 2019 года.



Добавим, что первый сезон «Сватов» был снят в 2008 году. Он завоевал любовь зрителей с первых же серий.