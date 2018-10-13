Суд Ростова ужесточил наказание таможеннику за превышение полномочий и сбыт наркотиков



В донской столице апелляционный суд назначил более суровое наказание сотруднику таможни за превышение должностных полномочий и сбыт наркотиков.

Суд признал вину Игоря Мусаева, бывшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таганрогской таможни. Мужчине вынесли приговор по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Превышение должностных полномочий».

Следствие установило, что в июне 2017 года Игорь Мусаев решил искусственно повысить показатели своей работы по раскрытию преступлений. Для этого он попросил помощи у своего знакомого. Тот дал согласие. Во время встреч 6 и 7 июня 2017 года обвиняемый дал знакомому 10 граммов марихуаны для передачи третьим лицам. В роли знакомого выступал оперативник. Сотрудники правоохранительных органов задержали Мусаева во время передачи наркотиков.

По решению апелляционного суда Ростовской области ему назначено наказание в виде лишения свободы на восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах на полтора года.