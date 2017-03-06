Сотрудники донской ГИБДД выстроили огромную цифру 8 из патрульных автомобилей
Таким образом донская Госавтоинспекция поздравила жительниц области с Международным женским днём.
Сотрудники ГИБДД провели оригинальную поздравительную акцию. Инспектора выстроили из патрульных автомобилей огромную цифру 8. Таким образом донская Госавтоинспекция поздравила жительниц области с Международным женским днём.
Акцию снимали ночью с помощью квадрокоптера. Так машины с включенными «мигалками» сверху выглядели сплошной мигающей цифрой. Видеозапись флешмоба вошла в поздравительный ролик, который ГИБДД сняла специально к 8 марта.
Напомним, накануне, 7 марта, на дорогах Ростова инспектора вручали цветы девушкам-водителям.