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Сотрудники донской ГИБДД выстроили огромную цифру 8 из патрульных автомобилей

Сотрудники донской ГИБДД выстроили огромную цифру 8 из патрульных автомобилей

Таким образом донская Госавтоинспекция поздравила жительниц области с Международным женским днём.

Сотрудники ГИБДД провели оригинальную поздравительную акцию. Инспектора выстроили из патрульных автомобилей огромную цифру 8. Таким образом донская Госавтоинспекция поздравила жительниц области с Международным женским днём.

Акцию снимали ночью с помощью квадрокоптера. Так машины с включенными «мигалками» сверху выглядели сплошной мигающей цифрой. Видеозапись флешмоба вошла в поздравительный ролик, который ГИБДД сняла специально к 8 марта.

Напомним, накануне, 7 марта, на дорогах Ростова инспектора вручали цветы девушкам-водителям.

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