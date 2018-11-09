Снег спровоцировал в Ростове 10-балльные пробки



Первый снег, выпавший в Ростове 12 ноября, спровоцировал 10-балльные пробки.



В вечерний час пик заторы образовались в центре города на улицах Красноармейской от проспекта Кировского до переулка Газетного, М. Горького от Крепостного до Газетного, Большой Садовой от Крепостного до проспекта Соколова и от Семашко до Братского, Социалистической от Семашко до Доломановского.



Движение также затруднено на проспекте Буденновском, пробка образовалась от Нансена до Лермонтовской, на проспекте Ворошиловском автомобилисты стоят от Варфоломеева до Пушкинской.



Кроме того, в красный цвет окрасились Шеболдаева, Ларина, Ленина, Нагибина, Погодина, Фурмановская.



На Западном движение затруднено на проспекте Стачки. Затор образовался от площади Тружеников до улицы Малиновского. Улица Малиновского стоит от проспекта Стачки.



Ситуацию на дорогах осложнили несколько ДТП. Аварии произошли на улицах М. Горького, Социалистической, Нансена, Малиновского, Коммунистическом, Троллейбусной.



Согласно сервису «Яндекс. Пробки» загруженность дорог вечером в понедельник в Ростове составляет 10 баллов.