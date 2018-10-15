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Слепая вышивальщица: невидящая ростовчанка создает цветы из бисера

Слепая вышивальщица: невидящая ростовчанка создает цветы из бисера
Лузии Коваленко - 56 лет. В 2007 году из-за диабета она полностью потеряла зрение. Несмотря на слепоту, женщина своими руками создает цветы из бисера, поет в хоре, активно занимается общественной работой, помогает другим незрячим. Под ее опекой - 32 человека. Она регулярно звонит каждому, сообщает последние новости, поздравляет с праздниками, приглашает на мероприятия, часто сама ездит к ним в гости.
- Кружок бисероплетения открылся в нашей первичной организации три года назад. Поначалу я не ходила - боялась. Бисер же мелкий такой, даже не представляла, как незрячие люди это делают. Но однажды мне рассказали о совершенно слепой женщине, которая прекрасно плетет. Говорили, что работы у нее даже лучше, чем у зрячих. Тогда и решила попробовать…
Слепая вышивальщица: невидящая ростовчанка создает цветы из бисера
Первая работа Лузии – фиалка в ботиночке. Когда женщина ее сделала, то поняла, что бисероплетение – это то, что ей действительно нравится.
- Оно успокаивает и невероятно вдохновляет, особенно когда ты «видишь» результат своего труда. Конечно, я не вижу свои работы, – говорит она с улыбкой. – Могу только пощупать кончиками пальцев и представлять себе эту красоту.

Следующей работой Лузии стал бонсай. Женщина говорит, что самым сложным было сделать ствол. Основа его – простая проволока. Она обматывается клейкой лентой, пока не станет нужной толщины, а затем покрывается коричневой краской. Делать ствол Лузии помогала преподаватель, а вот зеленые шарики она изготовила сама. Для дерева их нужно было сплести больше 150 штук.
Слепая вышивальщица: невидящая ростовчанка создает цветы из бисера
Всего за два года своего увлечения Лузия сплела больше двух десятков поделок. На каждую уходит как минимум несколько дней. Все зависит от сложности работы и количества свободного времени. Ведь, кроме бисероплетения, у женщины есть масса семейных и общественных обязанностей.
Кстати, почти все свои работы Лузия дарит родственникам и друзьям.
- Приятно знать, что человек хранит частичку тебя в своем доме.

Сейчас Лузия работает над яблоней. Она хочет сделать пышное дерево с яблоками из крупных красных бусин. А к Новому году планирует сплести наряженную игрушками ель.
Некоторые ее работы даже участвовали в выставках.
- Я очень хочу сделать розу. Несколько раз приступала, но пока не получается, – признается мастерица. – В нашем кружке некоторые делают и маленькие бутоны, и большие распустившиеся цветы. Я когда это все трогаю, мне тоже так хочется сделать.
Слепая вышивальщица: невидящая ростовчанка создает цветы из бисера
О жизни
Родилась Лузия Коваленко в 1961 году в городе Донецке Ростовской области.
- Я всегда была очень активной. На школьных концертах была первой запевалой, часто ходила в походы. После школы уехала в Краснодон учиться в торговом училище, затем вернулась в родной город, работала в универмаге, - делится воспоминаниями Лузия. – Мне очень нравился мой родной город, у нас там есть лес, луга, речка. Но родная сестра уговорила меня переехать в большой город.

В конце октября 1980 года девушки приехали в Ростов. Здесь Лузия устроилась работать за завод «Ростсельмаш». Там она познакомилась со своим будущим мужем. В мае 1981 года молодые сыграли свадьбу, у них родились две дочери. А сейчас у Лузии уже три внука.

11 лет слепоты
Диагноз «сахарный диабет» стал для молодой женщины неожиданным и страшным ударом судьбы. Болезнь быстро прогрессировала, ей дали 2-ю группу инвалидности. А в 1991 году Лузия стала терять зрение. 16 лет она боролась с недугом, в 2003 году ей сделали операцию. Но, увы, болезнь победила, через четыре года женщина ослепла совсем.
- Трудно было первое время, - говорит Лузия. – А сейчас свыклась, иногда даже не замечаю, что не вижу ничего. Да что там я! Часто даже окружающие люди не верят, что я слепая. Сколько раз приходилось слышать: «Вот, смотри, вешалка. Сюда и вешай куртку. Ну что ты, не видишь?». Не вижу. Люди заметили, что я по лестнице шустро поднимаюсь, а это потому, что я по ней уже столько лет хожу.

Реабилитация
Однажды, когда Лузия практически полностью потеряла зрение, она услышала про школу реабилитации для слепых людей в Волоколамске. Вскоре добилась путевки в этот центр.
- Я тогда была в панике от того, что ничего не вижу. В школе я познакомилась с людьми, которые уже очень давно ослепли, но могут делать намного больше, чем зрячие.

Там учили ориентироваться в пространстве, вести хозяйство, шить, вязать, писать и читать по Брайлю. Выпускные экзамены Лузия сдала на «отлично». За 2,5 месяца реабилитации у нее полностью поменялось мировоззрение. Домой она вернулась совершенно другим человеком. Женщина оформила абонемент в библиотеку для незрячих, стала ходить в отделение Всероссийского общества слепых, занялась общественной жизнью. Дома она и готовит, и стирает, и с маленькими внучками сидит.
- Каждый день я хожу 10 000 шагов. У меня диабет — надо много двигаться. Раньше в собственной квартире натыкалась на все углы, ноги и руки часто были в синяках.

Но активная жизнь взяла свое. Столько трудностей позади! Женщина вместе с другими незрячими много путешествует по России, была в Северной Осетии, Адыгее, Карачаево-Черкесской республике.
- Ничего не дается легко, а наши поездки — тем более. Но мы хотим жить активно — и тогда все получается.

Лузия с сожалением говорит о том, что многие слепые не могут самостоятельно посещать общественную организацию. Там люди общаются, участвуют в мероприятиях, ходят в кино, театр, филармонию. Увы, многие живут одни, и их некому сопровождать. Те, у кого есть остаточное зрение, приезжают к тотально слепым и помогают им добираться.
Слепая вышивальщица: невидящая ростовчанка создает цветы из бисера
- Самое главное – помогать друг другу. Есть у нас один мужчина – очень позитивный и интересный человек. Как и я, он полностью слепой, живет с мамой-инвалидом. Я когда общаюсь с ним, то слышу, что голос у него грустный. Когда человек совсем один, это очень тяжело. Хоть бы найти волонтеров, чтобы помогать таким людям. Человек был зрячим, вел активный образ жизни – и вдруг ослеп. Это очень страшно, такого человека нельзя оставлять.

У Лузии есть мечта – обрести зрение хоть на несколько мгновений. Посмотреть на своих родных, увидеть, каким взрослым стал ее внук, которого она помнит только семилетним мальчуганом, увидеть внучек.
- А больше мне ничего не надо. Я каждый день благодарю Бога за то, что у меня такая хорошая семья, что меня окружают добрые люди, что у меня есть единомышленники, с которыми мы так много делаем.
Слепая вышивальщица: невидящая ростовчанка создает цветы из бисера

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