Слепая вышивальщица: невидящая ростовчанка создает цветы из бисера



Лузии Коваленко - 56 лет. В 2007 году из-за диабета она полностью потеряла зрение. Несмотря на слепоту, женщина своими руками создает цветы из бисера, поет в хоре, активно занимается общественной работой, помогает другим незрячим. Под ее опекой - 32 человека. Она регулярно звонит каждому, сообщает последние новости, поздравляет с праздниками, приглашает на мероприятия, часто сама ездит к ним в гости.

- Кружок бисероплетения открылся в нашей первичной организации три года назад. Поначалу я не ходила - боялась. Бисер же мелкий такой, даже не представляла, как незрячие люди это делают. Но однажды мне рассказали о совершенно слепой женщине, которая прекрасно плетет. Говорили, что работы у нее даже лучше, чем у зрячих. Тогда и решила попробовать…



Первая работа Лузии – фиалка в ботиночке. Когда женщина ее сделала, то поняла, что бисероплетение – это то, что ей действительно нравится.

- Оно успокаивает и невероятно вдохновляет, особенно когда ты «видишь» результат своего труда. Конечно, я не вижу свои работы, – говорит она с улыбкой. – Могу только пощупать кончиками пальцев и представлять себе эту красоту.



Следующей работой Лузии стал бонсай. Женщина говорит, что самым сложным было сделать ствол. Основа его – простая проволока. Она обматывается клейкой лентой, пока не станет нужной толщины, а затем покрывается коричневой краской. Делать ствол Лузии помогала преподаватель, а вот зеленые шарики она изготовила сама. Для дерева их нужно было сплести больше 150 штук.



Всего за два года своего увлечения Лузия сплела больше двух десятков поделок. На каждую уходит как минимум несколько дней. Все зависит от сложности работы и количества свободного времени. Ведь, кроме бисероплетения, у женщины есть масса семейных и общественных обязанностей.

Кстати, почти все свои работы Лузия дарит родственникам и друзьям.

- Приятно знать, что человек хранит частичку тебя в своем доме.



Сейчас Лузия работает над яблоней. Она хочет сделать пышное дерево с яблоками из крупных красных бусин. А к Новому году планирует сплести наряженную игрушками ель.

Некоторые ее работы даже участвовали в выставках.

- Я очень хочу сделать розу. Несколько раз приступала, но пока не получается, – признается мастерица. – В нашем кружке некоторые делают и маленькие бутоны, и большие распустившиеся цветы. Я когда это все трогаю, мне тоже так хочется сделать.



О жизни

Родилась Лузия Коваленко в 1961 году в городе Донецке Ростовской области.

- Я всегда была очень активной. На школьных концертах была первой запевалой, часто ходила в походы. После школы уехала в Краснодон учиться в торговом училище, затем вернулась в родной город, работала в универмаге, - делится воспоминаниями Лузия. – Мне очень нравился мой родной город, у нас там есть лес, луга, речка. Но родная сестра уговорила меня переехать в большой город.



В конце октября 1980 года девушки приехали в Ростов. Здесь Лузия устроилась работать за завод «Ростсельмаш». Там она познакомилась со своим будущим мужем. В мае 1981 года молодые сыграли свадьбу, у них родились две дочери. А сейчас у Лузии уже три внука.



11 лет слепоты

Диагноз «сахарный диабет» стал для молодой женщины неожиданным и страшным ударом судьбы. Болезнь быстро прогрессировала, ей дали 2-ю группу инвалидности. А в 1991 году Лузия стала терять зрение. 16 лет она боролась с недугом, в 2003 году ей сделали операцию. Но, увы, болезнь победила, через четыре года женщина ослепла совсем.

- Трудно было первое время, - говорит Лузия. – А сейчас свыклась, иногда даже не замечаю, что не вижу ничего. Да что там я! Часто даже окружающие люди не верят, что я слепая. Сколько раз приходилось слышать: «Вот, смотри, вешалка. Сюда и вешай куртку. Ну что ты, не видишь?». Не вижу. Люди заметили, что я по лестнице шустро поднимаюсь, а это потому, что я по ней уже столько лет хожу.



Реабилитация

Однажды, когда Лузия практически полностью потеряла зрение, она услышала про школу реабилитации для слепых людей в Волоколамске. Вскоре добилась путевки в этот центр.

- Я тогда была в панике от того, что ничего не вижу. В школе я познакомилась с людьми, которые уже очень давно ослепли, но могут делать намного больше, чем зрячие.



Там учили ориентироваться в пространстве, вести хозяйство, шить, вязать, писать и читать по Брайлю. Выпускные экзамены Лузия сдала на «отлично». За 2,5 месяца реабилитации у нее полностью поменялось мировоззрение. Домой она вернулась совершенно другим человеком. Женщина оформила абонемент в библиотеку для незрячих, стала ходить в отделение Всероссийского общества слепых, занялась общественной жизнью. Дома она и готовит, и стирает, и с маленькими внучками сидит.

- Каждый день я хожу 10 000 шагов. У меня диабет — надо много двигаться. Раньше в собственной квартире натыкалась на все углы, ноги и руки часто были в синяках.



Но активная жизнь взяла свое. Столько трудностей позади! Женщина вместе с другими незрячими много путешествует по России, была в Северной Осетии, Адыгее, Карачаево-Черкесской республике.

- Ничего не дается легко, а наши поездки — тем более. Но мы хотим жить активно — и тогда все получается.



Лузия с сожалением говорит о том, что многие слепые не могут самостоятельно посещать общественную организацию. Там люди общаются, участвуют в мероприятиях, ходят в кино, театр, филармонию. Увы, многие живут одни, и их некому сопровождать. Те, у кого есть остаточное зрение, приезжают к тотально слепым и помогают им добираться.



- Самое главное – помогать друг другу. Есть у нас один мужчина – очень позитивный и интересный человек. Как и я, он полностью слепой, живет с мамой-инвалидом. Я когда общаюсь с ним, то слышу, что голос у него грустный. Когда человек совсем один, это очень тяжело. Хоть бы найти волонтеров, чтобы помогать таким людям. Человек был зрячим, вел активный образ жизни – и вдруг ослеп. Это очень страшно, такого человека нельзя оставлять.



У Лузии есть мечта – обрести зрение хоть на несколько мгновений. Посмотреть на своих родных, увидеть, каким взрослым стал ее внук, которого она помнит только семилетним мальчуганом, увидеть внучек.

- А больше мне ничего не надо. Я каждый день благодарю Бога за то, что у меня такая хорошая семья, что меня окружают добрые люди, что у меня есть единомышленники, с которыми мы так много делаем.

