Сквозную яму в Ростове на Малиновского должны заделать в течение дня



Сквозную яму на улице Малиновского в Ростове должны заделать к концу дня 16 февраля.

- Сотрудники ГИБДД направили в адрес Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры предписание о необходимости устранении дефекта на мостовом объекте в течение одного дня,- сообщили Rosotov.ru в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Напомним, сквозной провал в асфальте образовался на мосту на улице Малиновского утром 16 февраля. Из-за ямы в этом районе образовалась многокилометровая пробка.