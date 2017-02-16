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Сквозную яму в Ростове на Малиновского должны заделать в течение дня

Сквозную яму в Ростове на Малиновского должны заделать в течение дня
Сквозную яму на улице Малиновского в Ростове должны заделать к концу дня 16 февраля.
- Сотрудники ГИБДД направили в адрес Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры предписание о необходимости устранении дефекта на мостовом объекте в течение одного дня,- сообщили Rosotov.ru в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Напомним, сквозной провал в асфальте образовался на мосту на улице Малиновского утром 16 февраля. Из-за ямы в этом районе образовалась многокилометровая пробка.

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