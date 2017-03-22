Силовые структуры Дона переведены в режим повышенной готовности из-за нападения на воинскую часть в Чечне





Силовые структуры Ростовской области переведены в режим повышенной готовности. Введение особого режима связано с вооруженным нападением на воинскую часть в Чечне, сообщает DonDay.ru.



Усиленный режим предполагает ношение бронежилетов и касок. Кроме того, сотрудники полиции, нацгвардии и внутренних войск обязаны держать оружие в боевой готовности.



Напомним, 24 марта около двух часов ночи в Наурском районе Чечни группа вооружённых боевиков попыталась на территорию воинской части. Завязалась перестрелка. В результате столкновения погибли сотрудники нацгвардии и шесть боевиков. Двоим преступникам удалось скрыться.