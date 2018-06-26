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Сильная жара ожидает ростовчан в преддверии выходных

Сильная жара ожидает ростовчан в преддверии выходных
Сильная жара ожидает ростовчан в преддверии выходных. Повышение температуры произойдет после обеда 28 июня и продлится два дня. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС Администрации Ростова-на-Дону.

Температура +40...+41 градус будет держаться преимущественно с 13 до 17 часов.

Начиная с примерно с 13 часов 28 июня, температура воздуха резко возрастет до отметки 41 градус выше нуля. Лишь к 17 часам жара начнет постепенно спадать. Такая же погодная ситуация ожидается и 29 июня.

Отметим, что, по данным Гидрометцента, в субботу, 30 июня, погода порадует ростовчан дождем и температурой воздуха +33 градуса.

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