Сильная жара ожидает ростовчан в преддверии выходных



Сильная жара ожидает ростовчан в преддверии выходных. Повышение температуры произойдет после обеда 28 июня и продлится два дня. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС Администрации Ростова-на-Дону.



Температура +40...+41 градус будет держаться преимущественно с 13 до 17 часов.



Начиная с примерно с 13 часов 28 июня, температура воздуха резко возрастет до отметки 41 градус выше нуля. Лишь к 17 часам жара начнет постепенно спадать. Такая же погодная ситуация ожидается и 29 июня.



Отметим, что, по данным Гидрометцента, в субботу, 30 июня, погода порадует ростовчан дождем и температурой воздуха +33 градуса.