Сергей Косинов: Повышая пенсионный возраст, мы действуем вразрез с программой президента





Глава фракции «Справедливая Россия» в ЗС Сергей Косинов, выступая на расширенном заседании комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, осудил планы правительства повысить пенсионный возраст для граждан.



12 июля в Законодательном собрании области заседал Комитет по социальной политике, труду и здравоохранению. Главной и единственной темой были вопросы и предложения от донских законодателей касательно проекта правительства о повышении пенсионного возраста. Эсер Сергей Косинов негативно отозвался о предложениях правительства по данному вопросу.

- Президент Путин в майских указах определил важнейшие задачи: рост экономики страны, повышение заработных плат и доходов. Именно таким образом можно добиться увеличения отчислений в Пенсионный фонд и роста пенсий в стране. Но мы, вопреки указаниям главы государства, увеличиваем пенсионный возраст. На основании чего этот законопроект вносится в Госдуму? Почему мы действуем вразрез с программой, обозначенной президентом?



Косинов считает, что Законодательное собрание Ростовской области не должно поддерживать принятие данного закона.

- Да, пенсионную систему в стране надо реформировать. Но это должна быть реформа, которой 90% населения страны скажут «да», а не «нет», как сейчас. Надо думать не о том, как оставить миллионы пожилых граждан без доходов, а о том, как развивать экономику, обеспечить социально-экономическую стабильность. Почему мы должны впереди паровоза толкать вагон?



Лидер эсеров в ЗС подчеркнул, что многие пенсионеры, стараясь заработать средства на жизнь либо для помощи детям и внукам, вынужденно продолжают трудиться после выхода на пенсию. Называемый «пенсионной реформой» процесс на самом деле является циничным отъёмом пенсии у миллионов граждан, которые окажутся даже не на черте, а за чертой бедности и просто будут брошены на произвол судьбы. Вместе с пенсиям они на этот срок лишаются и льгот, которые сегодня имеют пенсионеры: на проезд в общественном транспорте, на коммунальные услуги, на лекарственное обеспечение…

– Люди «за пятьдесят» на рынке труда практически не востребованы, – продолжил Сергей Косинов. – Их или уже не берут на работу, или предлагают низкоквалифицированную работу охранника, вахтера, уборщицы.



Справороссы поделились планами обсуждения своих предложений по законопроекту о пенсионной реформе на заседании фракции. Оно состоится 16 июля перед заседанием Законодательного собрания, на котором и будут приняты предложения донских парламентариев в адрес Государственной Думы.



Напомним, именно 16 июля Государственная Дума намерена рассмотреть нашумевший законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.