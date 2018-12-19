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Семья из Ростовской области дала новорожденному ребёнку имя Красавчик

Семья из Ростовской области дала новорожденному ребёнку имя Красавчик
В Ростовской области родители дали своему ребёнку необычное имя. В Аксайском районе чета назвала своего малыша Красавчик.

В местном ЗАГСе рассказали, что мама и папа мальчика возрастом младше сорока лет. Красавчик стал их вторым ребёнком.

Что подтолкнуло родителей дать сыну такое интересное имя, пока не известно, ведь сами они носят самые обычные имена.

Другими редкими именами в Аксайском районе среди мальчиков стали Драгомир и Мстислав, среди девочек — Янина и Милена.

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  1. Гость Тая

    Сегодня, 12:50

    Некоторых родителей надо обследовать у психиатра.

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