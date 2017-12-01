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С нового года в Ростовской области будут работать такси только белого и жёлтого цветов

С нового года в Ростовской области будут работать такси только белого и жёлтого цветов

С нового года в Ростовской области разрешение на перевозку пассажиров получат только автомобили такси жёлтого или белого цветов.

Это связано с вступлением в силу 1 января 2018 года статьи областного закона, согласно которой разрешения на транспортные услуги будут выдаваться только владельцам автомобилей определённого цвета.

Таким образом, перед перевозчиками стал выбор: перекрасить автомобиль или найти другой способ заработка.

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