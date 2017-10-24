С 1ноября в Ростове начнут действовать новые нормативы на электроэнергию



С 1 ноября в Ростове и области начнут действовать новые нормативы на электроэнергию. Теперь на расчет оплаты будет влиять наличие в доме электроприборов.



Так, новые нормативы потребления устанавливаются в зависимости от наличия в доме электроотопительных или электронагревательных установок. Если таковых нет, то размер норматива будет зависеть от наличия электрической плиты, числа комнат и количества проживающих в данном помещении.



Если в доме есть электроотопительная или электронагревательная установка, а счётчика нет, размер норматива будет применяться в зависимости от года постройки дома (до 1999 или после), наличия/отсутствия стационарных электроплит, отопительного, либо неотопительного периода, числа комнат, количества проживающих.



Изменения внесены и в нормативы потребления электроэнергии в дворовых постройках. Разные нормативы установлены для освещения таких построек, расположенных на земельном участке, для освещения и для приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных в зависимости от их вида.



Под дворовыми постройками подразумеваются бани, сауны, бассейны, гаражи, теплицы, зимние сады, а также постройки для содержания скота.