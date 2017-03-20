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Рядом с трассой в Ростовской области обнаружили скелетированный труп

Рядом с трассой в Ростовской области обнаружили скелетированный труп

В Ростовской области обнаружили скелетированные человеческие останки. Страшная находка была сделана в пяти километрах от трассы Азов-Староминская около 16 часов 21 марта.

Предположительно, трупу год или более, сообщает DonDay.ru, об этом свидетельствуют следы сильного разложения. Личность человека пока не установлена.

Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Исследование должно дать ответ на вопрос о том, что стало причиной кончины.

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