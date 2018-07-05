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Ростовский суд оставил без изменения приговор бывшему атаману Никитину

Ростовский суд оставил без изменения приговор бывшему атаману Никитину
Ростовский областной суд оставил без изменения приговор экс-атаману Евгению Никитину. Его обвиняли по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Как сообщает портал DonDay.ru, Евгений Никитин может обжаловать решение областного суда о назначении ему трех лет в колонии-поселении и штрафу в размере 2 миллиона 845 тысяч рублей. В противном случае, экс-атаман Ростовского казачьего округа Всевеликого войска Донского проведет ближайшие три года за решеткой.

Напомни, 68-летнего Евгения Никитина обвиняют по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Судебные разбирательства длились с января 2018 года. В марте ему был вынесен приговор, но бывший атаман не согласился с решением и подал апелляцию в Ростовский областной суд.

В казачьем движении Никитин состоял с 1991 года. За время службы он был награжден шестью казачьими орденами, девятью медалями. Также за особые заслуги был награжден орденом «За Веру, Дон и Отечество» I степени.

Атаман Никитин стал первым на Дону полным кавалером этого почетного ордена.

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