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Ростовский суд нашел ошибку в деле парня, подстрекавшего школьницу взорвать бомбу на выпускном

Ростовский суд нашел ошибку в деле парня, подстрекавшего школьницу взорвать бомбу на выпускном
В деле 20-летнего Павла Гриба Ростовский суд нашел процессуальную ошибку. Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело обвиняемого по статье «Террористический акт» на доследование.
- Органами предварительного следствия ошибочно вменена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния, - отметили в пресс-службе суда.

Прокурор должен будет составить новое обвинительное заключение в соответствии с законодательством. После исправления ошибки дело вновь оправится в суд, но будет рассмотрено другим составом.

Напомним, что Павла Гриба задержали в июле 2017 года. Следствие считает, что он несколько месяцев с марта 2017-го подстрекал свою подругу из Сочи совершить террористический акт. Парень убеждал школьницу заложить взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере, а затем покинуть Россию.

С июля 2017 года до настоящего времени Павел Гриба находится в ростовском СИЗО. Есть предположение, что он находится в числе тех, кого Украина хочет получить в обмен на задержанных на территории Украины россиян.

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