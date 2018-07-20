Ростовский суд нашел ошибку в деле парня, подстрекавшего школьницу взорвать бомбу на выпускном



В деле 20-летнего Павла Гриба Ростовский суд нашел процессуальную ошибку. Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело обвиняемого по статье «Террористический акт» на доследование.

- Органами предварительного следствия ошибочно вменена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния, - отметили в пресс-службе суда.



Прокурор должен будет составить новое обвинительное заключение в соответствии с законодательством. После исправления ошибки дело вновь оправится в суд, но будет рассмотрено другим составом.



Напомним, что Павла Гриба задержали в июле 2017 года. Следствие считает, что он несколько месяцев с марта 2017-го подстрекал свою подругу из Сочи совершить террористический акт. Парень убеждал школьницу заложить взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере, а затем покинуть Россию.



С июля 2017 года до настоящего времени Павел Гриба находится в ростовском СИЗО. Есть предположение, что он находится в числе тех, кого Украина хочет получить в обмен на задержанных на территории Украины россиян.