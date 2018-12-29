Ростовский астролог рассказал, каким знакам 2019 год принесёт счастье



В преддверии наступления Нового года ростовский астролог Анна Давыдова составила прогноз на будущий год для читателей Rostov.ru.







Дорогие ростовчане, поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом! Расскажу о том, где стоит ждать удачу всем 12 знакам Зодиака.

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Фаворитом года, которому везёт во всех сферах жизни, является знак Стрельца.

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Дорогие Стрельцы, не ждите, действуйте, реализуйте свои мечты и планы, как в личной жизни, так и в карьере, заработках, любви и т. д. Планета счастья, капитала, далёких путешествий Юпитер пробудет в вашем знаке до 2 декабря 2019 года и вновь попадёт в ваш знак только через 12 лет!

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К везунчикам относятся и два других огненных знака – Овен и Лев.

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Льву фартит в любви, творчестве, развлечениях. А Овну – в далёких путешествиях, обучении, развитии, поиске новых возможностей.

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Расскажу, как действует положение Юпитера в самом благоприятном для него знаке Стрельца на другие знаки, и где им ожидать успеха.

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Тельцам повезёт в сексуальной сфере, преодолении кризиса, доступе к деньгам партнёра, клиентов.

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Близнецам партнёрство принесет богатство и капитал.

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Раков ждёт успех в работе, ежедневном кропотливом труде, следует уделить внимание своему здоровью и домашним питомцам. Это сферы счастья и успеха для вас в 2019 году.

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Девам нужно обратить свой взор на тему дома, семьи, бытовые вопросы, сферу недвижимости.

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Весы - коммуникации, интеллектуальная активность, продажи, недалёкие поездки – вот источник вашего счастья, вдохновения и материального успеха.

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Скорпиону повезёт в материальной сфере.

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Козерогу стоит сохранять в тайне всё, что с ним происходит. Вам дам странный совет для обогащения – отдыхайте и расслабляйтесь побольше. В отдыхе вы и найдёте свой источник счастья, богатства.

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Водолей будет счастлив с друзьями, в общественной деятельности.

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Рыбам стоит уделить внимание, как карьере, так и амбициозным целям, прямо не стесняйтесь!

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Друзья, с наступающим Новым Счастьем-2019, как видите, счастье у каждого своё и у каждого оно есть.



Ваш астролог, васту и аюрведа-эксперт

Анна Давыдова

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