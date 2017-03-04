Ростовчанка спасла собаку, сбитую машиной





Ростовчанка спасла от мучительной смерти сбитую собаку. 3 марта около полуночи проезжая по улице Чапаева Екатерина увидела на обочине раненную дворнягу. Девушке стало жалко бедное животное. Она позвонила своему другу и попросила помочь доставить пса в ветклинику.



В лечебнице собаке сделали рентген. Выяснилось, что у нее двойной открытый перелом передней лапы, пишет DonDay.ru. Четвероногому пациенту оказали первую помощь: сделали уколы и обработали рану. Но, чтобы пёс снова смог передвигаться на всех лапах, ему нужна операция. Ветеринары планируют сделать её 4 марта. Специалисты вставят в лапку спицы и пластины. После операции потребуется полтора-два месяца реабилитации.



По словам Алексея, друга Екатерины, спасённому кобелю около пяти лет. Он очень симпатичный и ласковый.



На рентген, уколы, анализы, стационар, препараты и корм молодые люди потратили около 4 тыс. руб. Стоимость операции составит 7-8 тыс. руб. После потребуются деньги на содержание пса в стационаре, капельницы, медикаменты. По предварительным подсчётам, на всё это необходимо 15-20 тыс. руб.

- Понимаю, что это чужая собака, но она же живая! Будем рады любой помощи, потому что сами все не потянем, - говорит Алексей.



Навестить четверолапого пациента и привезти ему корм можно в клинике, расположенной на улице Белорусской, 203.



Желающие помочь средствами на дорогостоящие лечение и реабилитацию собаки могут перечислить деньги Алексею на карту Сбербанка. Номер: 5336 6900 7383 6241.