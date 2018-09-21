Ростовчанка предлагает создать аллею в Западном микрорайоне



Ростовчанка Екатерина Санеева предлагает создать аллею на улице Зорге в Западном микрорайоне. Такое заявление появилось на популярном ресурсе.



По словам автора петиции, территория от пересечения с улицей 339-й Стрелковой Дивизии до Еременко абсолютно не облагорожена. Здесь нет асфальта, поэтому во время дождей становится очень грязно.



– Я предлагаю сделать здесь полноценное место для прогулок – аллею с фонарями и лавочками. Этому обрадуются все категории граждан: пары, семьи с детьми и пенсионеры, – отметила Екатерина Санеева.



Ростовчанка надеется, что ее идею поддержит городская администрация.