Ростовчанка отметила день рождения на вечеринке с футболистом Дмитрием Тарасовым: видео





Модель из Ростовской области Анастасия Костенко отметила день рождения на вечеринке с бывшем мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым.



Видео с 23-летия уроженки Сальска опубликовала в социальных сетях 29 марта ее близкая подруга - Miss Intercontinental-2015 Валентина Расулова.

На записи видно, как для Анастасии выкатывают на тележке огромный торт. Затем к Анастасии подошел игрок ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов. Пара выглядит абсолютно счастливой и беззаботной.



Кстати, на фотографиях с вечеринки на пальце модели поклонники заметили новое кольцо. Из этого они сделали вывод, что любимый уже сделал ей предложение руки и сердца.



Анастасия Костенко - обладательница титулов «Мисс Весна 2012», «Донская Красавица 2012» и многих других. На конкурсе «Мисс Мира 2014» она вошла в Топ-20.



Напомним, Ольга Бузова уже неоднократно нецензурно оскорбляла новую возлюбленную футболиста.



