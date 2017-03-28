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Ростовчанка отметила день рождения на вечеринке с футболистом Дмитрием Тарасовым: видео

Ростовчанка отметила день рождения на вечеринке с футболистом Дмитрием Тарасовым: видео

Модель из Ростовской области Анастасия Костенко отметила день рождения на вечеринке с бывшем мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым.

Видео с 23-летия уроженки Сальска опубликовала в социальных сетях 29 марта ее близкая подруга - Miss Intercontinental-2015 Валентина Расулова.
На записи видно, как для Анастасии выкатывают на тележке огромный торт. Затем к Анастасии подошел игрок ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов. Пара выглядит абсолютно счастливой и беззаботной.

Кстати, на фотографиях с вечеринки на пальце модели поклонники заметили новое кольцо. Из этого они сделали вывод, что любимый уже сделал ей предложение руки и сердца.

Анастасия Костенко - обладательница титулов  «Мисс Весна 2012», «Донская Красавица 2012» и многих других. На конкурсе  «Мисс Мира 2014» она вошла в Топ-20.

Напомним, Ольга Бузова уже неоднократно нецензурно оскорбляла новую возлюбленную футболиста.

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