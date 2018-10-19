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Ростовчанин просит убрать светофор на пересечении Каскадной улицы и Днепровского переулка

Ростовчанин просит убрать светофор на пересечении Каскадной улицы и Днепровского переулка
Местный житель просит изменить работу светофора или убрать его вовсе на перекрестке Днепровского переулка и улицы Каскадной. Такая инициатива появилась на общественном портале.

По словам автора петиции, с появлением светофора по Каскадной улице стало невозможно ездить. Там и в будние, и в выходные дни образуется пробка. Такая же ситуация и в Днепровском переулке.

Ростовчанин заверяет, что в те дни, когда светофор по какой-либо причине не работает, заторы становятся намного меньше. Он предлагает либо убрать светофор, либо изменить график его работы.
Ростовчанин просит убрать светофор на пересечении Каскадной улицы и Днепровского переулка

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