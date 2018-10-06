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Ростовчанин Баста сыграл главную роль в новом фильме

Ростовчанин Баста сыграл главную роль в новом фильме
Ростовчанин Баста сыграл главную роль в новом фильме. Василий Вакуленко выступил не только в роли актера, но и композитора. Картина выйдет в прокат 11 октября.

Режиссером криминальной комедии «Клубаре» стал Иван Курский. Вакуленко сыграл в фильме главного героя – клубного промоутера Артура. По сюжету, Артур ввязывается в крупную аферу, связанную со строительством нового ночного клуба.

В «Клубаре» снялся и другой известный ростовчанин - поэт Олег Груз. Кроме того, в съемках приняли участие такие артисты, как Михаил Богдасаров и Евгений Стычкин.

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