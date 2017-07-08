Ростовчане не могли уехать домой после работы из-за пробок





Вечером в понедельник, 10 июля, для многих ростовчан оказалось проблемой уехать домой после работы. В частности, проблемы возникли у жителей Западного района.



В вечерний час пик первого рабочего дня новой недели город сковали пробки. Заторы спровоцировали дорожные работы в центре донской столицы. Кроме моста Стачки, ремонт велся на проспекте Сиверса и Темерницком мосту. Автомобилистам пришлось часами стоять в пробках.



Не в лучшей ситуации оказались и пешеходы. Горожане не меньше простаивали на остановках в ожидании транспорта. Дорожная ситуация улучшилась только после девяти вечера.