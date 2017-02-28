Реку Глубокую в Ростовской области расчистят за 12 млн





Реку Глубокую на северо-западе Ростовской области расчистят за 12 млн. руб. Подрядчика ищет Министерство природных ресурсов через сайт госзакупок.



За указанную сумму необходимо будет отчистить русло и устроить кавальер под временное размещение илистого грунта. Это нужно для того, чтобы увеличить пропускную способность русла реки в Верхнеталовском сельском поселении Миллеровского района, а также для того, чтобы снизить опасность паводков.



Кроме расчистки, подрядчик должен будет посадить на берегах реки саженцы кленов, ясеней, ив и акаций. Всего 92 дерева. Саженцы обязательно должны иметь развитую симметричную крону и хорошо сформированную корневую систему. При этом заказчики отмечают, что с апреля по июнь работы производиться не будут.



Подать заявку на участие можно до 24 марта. Победителя объявят 27 марта.