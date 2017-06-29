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Пьяный пассажир рейса «Ростов - Тель-Авив» устроил драку в самолете

Пьяный пассажир рейса «Ростов - Тель-Авив» устроил драку в самолете
Пьяный пассажир рейса «Ростов - Тель-Авив» устроил драку в самолете. За 2.5 часа до конца полета дебошир напился в туалете виски из дьюти-фри. Он вернулся в салон авиалайнера и потребовал выхода. Сотрудники авиакомпании ему отказали.

- Мужчина начал бить пассажиров и стюардов, предлагал, чтобы его разрезали, орал о том, что все разобьются, - рассказывает очевидец происшествия. - Пришлось его связать. Стюарды держали его почти два часа полёта.

Во время пьяного дебоша мужчина разбил лицо одному из пассажиров. На этом выпивший гражданин успокоился. Очевидцы происшествия предлагают премировать стюардов, которые хорошо выполнили свою работу.

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