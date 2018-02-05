Пропавшую 11-летнюю девочку нашли в Ростове





В Ростове разыскали пропавшую сутки назад 11-летнюю девочку.



Школьница не вернулась домой 5 февраля. Обеспокоенные родители обратились в полицию. К розыску несовершеннолетней подключились волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы распространили по городу и в Сети ориентировки с фотографией и приметами пропавшей.

- Сегодня в ходе проведения комплекса розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с активистами организации «Лиза Алерт» разыскали пропавшего ребенка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает.



В момент, когда девочку нашли, она гуляла по торговому центру. Где она провела предыдущие сутки, сейчас выясняют полицейские.