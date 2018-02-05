Авторизация

Регистрация


  • USD 57.22
  • EUR 70.93
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшую 11-летнюю девочку нашли в Ростове

Пропавшую 11-летнюю девочку нашли в Ростове

В Ростове разыскали пропавшую сутки назад 11-летнюю девочку.

Школьница не вернулась домой 5 февраля. Обеспокоенные родители обратились в полицию. К розыску несовершеннолетней подключились волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы распространили по городу и в Сети ориентировки с фотографией и приметами пропавшей.
- Сегодня в ходе проведения комплекса розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с активистами организации «Лиза Алерт» разыскали пропавшего ребенка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает.

В момент, когда девочку нашли, она гуляла по торговому центру. Где она провела предыдущие сутки, сейчас выясняют полицейские.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.