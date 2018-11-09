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Пропавшего парня из Новочеркасска нашли в КПЗ

Пропавшего парня из Новочеркасска нашли в КПЗ
Михаил Самойлов, пропавший 9 ноября, найден живым. Полицейские увидели публикацию о поиске молодого человека и сообщили его родственникам, что он находится в КПЗ в Каменоломнях. Михаил был задержан и доставлен в отделение после уличной драки недалеко от своего дома в микрорайоне Хотунок. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

До сих пор неизвестно, почему парень оказался в КПЗ Каменоломен, а не в отделении Новочеркасска. Также родные Михаила выясняют, почему его задержали.

Помимо этого, супруга Самойлова рассказала, что он нуждается в медицинской помощи. Он был довольно сильно избит во время драки, возможно, у него даже сломаны рёбра.

Напомним, 28-летний Михаил пропал 9 ноября. Он вышел из дома в магазин и не вернулся.

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