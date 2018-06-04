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Престижную балетную премию получил ростовский режиссер Кирилл Серебренников

Престижную балетную премию получил ростовский режиссер Кирилл Серебренников
Режиссер из Ростова Кирилл Серебренников стал обладателем престижной балетной премии «Бенуа де ла данс». Балетным «Оскаром» худрука «Седьмой студии» наградили за сценографию к балету «Нуреев». Режиссер также написал либретто к балету. Международный фестиваль, на котором назвали имена победителей, прошел в Москве 5 и 6 июня.

Кроме того, награды за постановку получили хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий. Спектакль впервые показали 9 декабря 2017 года в Большом театре. По мнению некоторых зрителей, постановка о жизни знаменитого артиста балета Рудольфа Нуреева показалась чересчур откровенной. Фотографии полностью обнаженного танцовщика проецировались на всю заднюю панель сцены. Также во время спектакля зал увидел кордебалет трансвеститов и любовные мужские дуэты.

Напомним, с 22 августа режиссер является фигурантом дела о хищении бюджетных средств. Деньги выделялись на его спектакли. Во время следствия он находится под домашним арестом.

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