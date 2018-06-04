Престижную балетную премию получил ростовский режиссер Кирилл Серебренников



Режиссер из Ростова Кирилл Серебренников стал обладателем престижной балетной премии «Бенуа де ла данс». Балетным «Оскаром» худрука «Седьмой студии» наградили за сценографию к балету «Нуреев». Режиссер также написал либретто к балету. Международный фестиваль, на котором назвали имена победителей, прошел в Москве 5 и 6 июня.



Кроме того, награды за постановку получили хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий. Спектакль впервые показали 9 декабря 2017 года в Большом театре. По мнению некоторых зрителей, постановка о жизни знаменитого артиста балета Рудольфа Нуреева показалась чересчур откровенной. Фотографии полностью обнаженного танцовщика проецировались на всю заднюю панель сцены. Также во время спектакля зал увидел кордебалет трансвеститов и любовные мужские дуэты.



Напомним, с 22 августа режиссер является фигурантом дела о хищении бюджетных средств. Деньги выделялись на его спектакли. Во время следствия он находится под домашним арестом.