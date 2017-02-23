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Попавшего в капкан лисенка спасли в Ростове

Попавшего в капкан лисенка спасли в Ростове

Попавшего в капкан шестимесячного лисенка спасли в Ростове. Зверек жил в лесополосе на окраине города. Но кто-то незаконно расставил между деревьями ловушки и капканы. Несчастный лис угодил лапкой в один из них.

Измученного от боли и исхудавшего зверька нашла семья. Люди освободили попавшего в беду лиса и отвезли в ветеринарную клинику.
- У лисенка были повреждены мягкие ткани голени,- рассказала Rostov.ru Лиана Аванесян, врач ветеринарной клиники «Доктор Айболит».- Животному была оказана хирургическая помощь, назначен курс лечения и рекомендовано карантинное содержание.

Семья забрала лиса к себе домой и обеспечила должный уход. Через некоторое время животное полностью оправилось от пережитого.

Лисенок посетил клинику еще раз для вакцинации. Новые хозяева рассказали, что их необычный питомец быстро привык к новому дому, и живет душа в душу с ребенком и котом.

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