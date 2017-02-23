Попавшего в капкан лисенка спасли в Ростове





Попавшего в капкан шестимесячного лисенка спасли в Ростове. Зверек жил в лесополосе на окраине города. Но кто-то незаконно расставил между деревьями ловушки и капканы. Несчастный лис угодил лапкой в один из них.



Измученного от боли и исхудавшего зверька нашла семья. Люди освободили попавшего в беду лиса и отвезли в ветеринарную клинику.

- У лисенка были повреждены мягкие ткани голени,- рассказала Rostov.ru Лиана Аванесян, врач ветеринарной клиники «Доктор Айболит».- Животному была оказана хирургическая помощь, назначен курс лечения и рекомендовано карантинное содержание.



Семья забрала лиса к себе домой и обеспечила должный уход. Через некоторое время животное полностью оправилось от пережитого.



Лисенок посетил клинику еще раз для вакцинации. Новые хозяева рассказали, что их необычный питомец быстро привык к новому дому, и живет душа в душу с ребенком и котом.