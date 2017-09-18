Полицейским, «крышевавшим» проституток, ужесточили приговор



Ростовский областной суд пересмотрел дело двух полицейских, бравших взятки с проституток. Судебная коллегия ужесточила ранее вынесенный приговор.



Бывшие оперуполномоченные уголовного розыска входили в состав опергруппы по раскрытию имущественных преступлений. Распределив между собой роли, они получали деньги от проституток.



В отношении полицейских были возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки». Однако Кировский районный суд Ростова признал их виновными в мошенничестве. Экс-оперативники получили 4,5 и 3,5 года лишения свободы. Решение было обжаловано прокуратурой в апелляционной инстанции.

- Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда отменила приговор суда и вынесла новый обвинительный приговор по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки», - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - При этом обоим подсудимым назначено более суровое наказание - 7,5 лет лишения свободы и 7 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.