Погода в Ростове вновь ухудшится



Жителей донской столицы вновь ожидает похолодание. Уже в четверг, 19 апреля, начнутся дожди, а температура упадет с +23 до +16 градусов.



Синоптики обещают, что температура воздуха в четверг задержится на отметке +16 градусов днем. Весь день будет идти небольшой дождь. В пятницу, 20 апреля, станет еще холоднее. Температура поднимется днем всего до 14 градусов выше нуля.



На выходных будет немного теплее: +16 – в субботу и +17 – в воскресенье. Пройдет небольшой дождь.