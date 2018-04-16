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Погода в Ростове вновь ухудшится

Погода в Ростове вновь ухудшится
Жителей донской столицы вновь ожидает похолодание. Уже в четверг, 19 апреля, начнутся дожди, а температура упадет с +23 до +16 градусов.

Синоптики обещают, что температура воздуха в четверг задержится на отметке +16 градусов днем. Весь день будет идти небольшой дождь. В пятницу, 20 апреля, станет еще холоднее. Температура поднимется днем всего до 14 градусов выше нуля.

На выходных будет немного теплее: +16 – в субботу и +17 – в воскресенье. Пройдет небольшой дождь.

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